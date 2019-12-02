На проспекте Культуры среди ночи каршеринг стал участником ДТП

В Петербурге на проспекте Культура произошло ДТП с участием каршеринга. В настоящее время водители ожидают оформления.

Авария случилась сегодня ночью, 2 декабря, на съезде с путепровода на проспекте Культуры. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что очевидец не застал столкновения машин, однако запечатлел место происшествия. Машины стоят на значительном расстоянии друг от друга.

В комментариях к записи пользователи отметили, что «все каршеринги» ездят на летней резине, несмотря на заморозки и снег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о трагическом ДТП в Тунисе. По предварительным данным, причиной смертельной аварии стало превышение скорости на опасном участке.