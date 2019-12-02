В Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 26 человек

Автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону. Фото: pixabay

Автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону. Фото: pixabay

На северо-западе Туниса произошло серьезное ДТП с участием туристического автобуса. Число жертв возросло до 26.

Трагическая авария случилась в воскресенье, 1 декабря, у населенного пункта Амдун (провинция Беджа). Как сообщает радиостанция Mosaic FM со ссылкой на официального представителя Минздравоохранения Шокри Нафти, к месту происшествия приезжали президент Туниса Каис Саид в сопровождении действующего премьер-министра Юсефа Шахеда, возглавившего кризисный штаб. Президент призвал местные власти провести реконструкцию аварийного участка трассы, чтобы в будущем избежать аналогичных аварий.

По предварительным данным, автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону. Предполагается, что водитель превысил допустимую скорость. В транспорте находились 43 пассажира, главным образом студенты из столичных пригородов Мухаммедия и Фушана, которые отправились на экскурсию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели водителя, рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса. Он скончался на месте от полученных травм.