Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, умер

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, умер
Место аварии. Фото:75.ru

Водитель пассажирского автобуса, слетевшего с моста в Забайкальском крае, умер на месте аварии.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю, 43-летний водитель погиб на месте происшествия от полученных травм. Мужчина был жителем Читинского района.

По факту аварии уголовное дело возбудил следственный комитет.

Напомним, трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 1 декабря. У автобуса разорвало переднее колесо и он рухнул вниз с моста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пострадавших в результате аварии на на 60-м километре автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи госпитализировали в три медучреждения.

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