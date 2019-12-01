19 человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкалье

В Сретенском районе Забайкальского края 1 декабря пассажирский автобус упал с моста через реку Куэнга. По данным департамента ГО и ПБ Забайкальского края, 19 человек погибли, а 21 получил различные травмы.

Пострадавших госпитализировали в три районные больницы. Всего в автобусе были 44 человека.

На место происшествия прибыли два вертолёта с медицинскими работниками.

В главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю открыта горячая линия после ДТП.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры в городе Сертолово Ленинградской области 19 ноября похитили имущество на 200 тыс. рублей. Неизвестный сломал замок входной двери и унес с собой ювелирные изделия. В полицию о краже сообщил 68-летний хозяин квартиры.