Девять человек стали жертвами авиакатастрофы в Соединенных Штатах

В Соединенных Штатах произошло крушение легкомоторного самолета. Скончались девять человек, в числе которых два ребенка.

Как сообщает KSFY, ссылаясь на местного прокурора, частный самолет вылетел из аэропорта Чемберлен и рухнул вскоре после взлета, в сельской местности штата Южная Дакота. Самолет летел в штат Айдахо.

При крушении погибли девять человек, среди которых два владельца сети магазинов Hansen K & J Super Stores и компании Kyani — Джим и Кирк Хансены, два ребенка и еще четверо мужчин. Еще трое выжили, их госпитализировали в медучреждение.

Причина произошедшего пока неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пилот частного вертолета погиб при крушении под Новороссийском.