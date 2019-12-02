В Кингисеппском районе фура ушла в кювет

В Кингисеппском районе Ленобласти фура съехала кювет.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло утром 2 декабря. Фура съехала в кювет по дороге на Ивангород.

«Фура ушла в кювет. Дорога на Ивангород в Кингисеппском районе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге у съезда ЗСД между Кубинской и Благодатной улицами разбились два легковых автомобиля. Машины раскидало в разные стороны на заснеженной дороге.