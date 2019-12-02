Легковушки разлетелись в разные стороны после столкновения у съезда ЗСД между Кубинской и Благодатной

В Петербурге у съезда ЗСД между Кубинской и Благодатной улицами разбились два легковых автомобиля. Машины раскидало в разные стороны на заснеженной дороге.

Авария случилась 1 декабря. Столкновение попало в объектив видеорегистратора машины, оказавшейся поблизости. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что одна из легковушек на большой скорости пересекает перекресток, в результате чего врезается в другую.

Точные причины ДТП и сведения о пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием каршеринга. Машины оказались на значительном расстоянии друг от друга после столкновения.