Беглов посетит Хельсинки с рабочим визитом 3 декабря

Градоначальник также увидится с жителями блокадного Ленинграда и ветеранами ВОВ. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Градоначальник также увидится с жителями блокадного Ленинграда и ветеранами ВОВ. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В столице Финляндии губернатор Санкт-Петербурга проведет деловую встречу с главой страны, Саули Ниинисте, и бургомистром Хельсинки, Яном Вапаавуори.

О планирующейся рабочей поездке Александра Беглова в Хельсинки сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы в понедельник, 2 декабря. В рамках визита градоначальник встретится с президентом Финляндии и главой Хельсинки.

Кроме того, Беглов побеседует с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, которые сегодня находятся в Хельсинки. Также, губернатору предстоит встреча с руководством крупных финских предприятий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов подвел итоги подготовки города к зимнему сезону. В частности, губернатор отметил, что в штате дорожных служб увеличилось число дворников и промышленных альпинистов.