Беглов подвел итоги подготовки Петербурга к зиме

Беглов подвел итоги подготовки Петербурга к зиме
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил снегоуборочную технику в Красносельском районе, а также рассказал об итогах подготовки города к предстоящей зиме.

Градоначальник рассказал, что городские власти проделали огромную работу для подготовки Петербурга к зиме, однако на этом она не закончится и будет продолжаться ежедневно.

По словам Беглова, в городе увеличили штат дворников и промышленных альпинистов, которые будут чистить крыши от снега.

Также губернатор отметил, что в городе наблюдается дефицит снегоуборочной техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов приехал с проверкой в медколледж в Красносельском районе. Градоначальник проверил состояние учебных классов и посмотрел, как проходит учебный процесс будущих медиков.

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