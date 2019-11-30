Беглов приехал с проверкой в медколледж в Красносельском районе

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Красносельский район с инспекцией, во время которой проверил медколледж на улице Чекистов.

Медицинский колледж №2 включает в себя учебный корпус, спортивный и актовый залы, библиотеку, столовую, а также общежитие, где проживают 370 студентов. Сегодня, 30 ноября, в колледже открыли две новые специальности «Сестринское дело» и «Лечебное дело». Учебное заведение также имеет отделение дополнительного образования.

Градоначальник проверил состояние учебных классов и посмотрел, как проходит учебный процесс будущих медиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный предоставит возможность пройти стажировку студентам и выпускникам вузов. Студенты и выпускники петербургских вузов получат возможность пройти однодневную стажировку в Смольном в середине декабря этого года.