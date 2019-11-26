Смольный предоставит возможность пройти стажировку студентам и выпускникам вузов

Студенты и выпускники петербургских вузов получат возможность пройти однодневную стажировку в Смольном в середине декабря этого года.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, в этом году темой стажировки станет городская молодежная политика. Желающие принять участие в стажировке «Открытый Смольный» могут подать заявку до 18:00 9 декабря.

Организацией и проведением стажировки займутся Комитет государственной службы и кадровой политики и Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Стажерам покажут работу органов власти изнутри, а также расскажут про интересные молодежные проекты.

Для участия необходимо прислать на электронную почту best_hr@kgs.gov.spb.ru свое резюме в свободной форме и предложить свое решение кейса: «Как замотивировать людей заниматься волонтерством на постоянной основе».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конкурс на летнюю стажировку в Смольном составил 350 человек на место.