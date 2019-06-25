Конкурс на стажировку в Смольном составил 350 человек на место

Беглов уверен, что конкурс обеспечит Смольный молодыми кадрами. Фото: gov.spb.ru
Беглов уверен, что конкурс обеспечит Смольный молодыми кадрами. Фото: gov.spb.ru

Победителей программы наставничества выберут в августе.

В Смольном закончился прием заявок на конкурс “Моя город — мои возможности”, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга. 35 тысяч человек, из которых только две трети являются жителями Петербурга, хотят пройти программу наставничества.

Около половины всех участников моложе 35 лет. Теперь правительству предстоит выбрать 100 победителей из 35 тысяч. Финал конкурса намечен на август.

Александр Беглов заявил, что социальный лифт, которым по сути является конкурс, поможет обеспечить правительство Петербурга молодыми и талантливыми кадрами. Врио губернатора Петербурга призвал будущих наставников отнестись к своей миссии максимально ответственно.

Отбор участников для следующего этапа начинается сегодня 25 июня и продлится до 27 числа. Дистанционный этап конкурса стартует 28 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Совершаева призвала к участию в кадровом конкурсе в Петербурге.

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Конкурс на стажировку в Смольном составил 350 человек на место
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