Совершаева призвала к участию в кадровом конкурсе Смольного

Сейчас уже 22 тысячи молодых людей хотят стажироваться в правительстве Петербурга.

Любовь Совершаева призвала к участию в конкурсе “Мой город — мои возможности”, сообщили в Смольном 13 июня. Вице-губернатор Санкт-Петербурга уверена, что стажировка в правительстве Петербурга поможет раскрыть мастерство управления в молодых специалистах.

Кадровый конкурс начался 29 мая. Совершаева и сама является одной из наставниц и наставников, которые возьмут под опеку стажеров. Сейчас на участие в конкурсе подали 22 тысячи заявок, передают в Смольном. До конца их приема осталось еще 11 дней: их перестанут принимать в 23:59 24 июня. Для участия нужно отправить в Смольный анкету, фото, документ об образовании и эссе о проблемах Петербурга и методах решения.

Любовь Совершаева возглавляет администрацию губернатора Петербурга с января. Сама она имеет экономическое образование.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Смольном хотят, чтобы женщины были здоровы и больше работали.