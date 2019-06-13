В Смольном хотят, чтобы женщины были здоровы и больше работали

Занятость среди женского населения Петербурга должна вырасти до 70% к 2022 году.

Беглов дал “зеленый свет” плану мероприятий по Нацстратегии действий в интересах женщин, сообщили в Смольном 13 июня. Программа стартовала в 2017 году и рассчитана до 2022 года.

Согласно плану, до 2022 года в Петербурге проведут меры для сохранения женского здоровья и повышения их экономического состояния. Петербург обеспечит женщинам рост зарплат и помощь для тех, кто пострадал от насилия.

В Смольном надеются снизить рост смертности и повысить занятость женщин до 70,1% к 2022 году. Продолжительность жизни женщин трудоспособного возраста должна вырасти на 28 лет.

Сейчас в РФ уровень женской занятости составляет 56%, а в Норвегии — примерно 61%: скандинавская страна находится в лидерах по этому показателю.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов подписал новые законы.