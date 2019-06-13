Беглов подписал несколько новых законов

Беглов разрешил использовать флаг Петербурга в некоммерческих целях. Фото: gov.spb.ru
Беглов разрешил использовать флаг Петербурга в некоммерческих целях. Фото: gov.spb.ru

Несовершеннолетние больше не смогут покупать энергетики в Петербурге.

Александр Беглов в четверг 13 июня подписал несколько новых законов, сообщили в Смольном. Врио губернатора Санкт-Петербурга законодательно закрепил ограничения на продажу энергетиков и право на использование символа города.

Теперь несовершеннолетние не смогут купить энергетики, и их перестанут продавать в школах и центрах развития, спорткомплексах для подростков и медорганизациях.

Жители Санкт-Петербурга теперь имеют право использовать флаг Петербурга в некоммерческих целях, если это не противоречит закону.

Беглов подписал закон о порядке обслуживания иностранных делегаций — детали не разглашаются. Кроме этого, внесены несколько поправок в экологический кодекс Петербурга.

К льготникам на тепловую энергию теперь относят и собственников квартир, которые заключали договоры на отопление и горячую воду в случаях по статье 157.2 Жилкодекса.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов посетил мобильный пункт ЗВО в Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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