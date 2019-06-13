Александр Беглов посетил мобильный пункт ЗВО в Петербурге

Александр Беглов. Фото: ЗВО
Александр Беглов. Фото: ЗВО

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту ЗВО.

В ходе визита действующий градоначальник ознакомился работой мультимедийных площадок военных учебных заведений, офицерами и преподавателями, которые рассказали гостям о специальностях подготовки, вступительных экзаменах и особенностях обучения.

Мобильный пункт посетили более 1 тысячи петербуржцев, отметили в ЗВО.

Также на площадке состоялись показательные выступления разведывательных подразделений с демонстрацией приёмов рукопашного боя, а после военнослужащие угостили всех желающих традиционной кашей и чаем из полевых кухонь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на полигоне Ленобласти военные будут оттачивать навыки вождения боевых машин.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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