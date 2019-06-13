Александр Беглов посетил мобильный пункт ЗВО в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту ЗВО.
В ходе визита действующий градоначальник ознакомился работой мультимедийных площадок военных учебных заведений, офицерами и преподавателями, которые рассказали гостям о специальностях подготовки, вступительных экзаменах и особенностях обучения.
Мобильный пункт посетили более 1 тысячи петербуржцев, отметили в ЗВО.
Также на площадке состоялись показательные выступления разведывательных подразделений с демонстрацией приёмов рукопашного боя, а после военнослужащие угостили всех желающих традиционной кашей и чаем из полевых кухонь.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на полигоне Ленобласти военные будут оттачивать навыки вождения боевых машин.