Сквер Жореса Алферова появился в Петербурге между улицей Верности и проспектом Науки

Сквер Жореса Алферова появился в Петербурге между улицей Верности и проспектом Науки
Лауреат Нобелевской премии, физик и изобретатель, Жорес Алферов ушел из жизни в марте 2019 года. Фото: Wikipedia

В честь физика Жореса Алферова официально назван сквер между улицей Верности и проспектом Науки в Калининском районе Северной столицы.

Соответствующее постановление заверил своей подписью губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в понедельник, 2 декабря, в пресс-службе городской администрации. Напомним, что решение присвоить зеленой зоне отдыха имя выдающегося учёного было озвучено в сентябре 2019.

Инициаторами предложения выступили члены городской топонимической комиссии. Большинство участников поддержали решение. Члены комиссии также надеются, что в сквере будут проводить образовательные мероприятия. Таким образом, имя Жореса Алферова по-прежнему будет нести просвещение, чем великий физик занимался при жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге учредили премию имени Жореса Алферова.

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