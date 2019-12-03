Ученые выяснили, что младенцы в утробе чувствуют свет

Исследовали из Калифорнийского университета выяснили, что младенцы могут тонко чувствовать свет даже в утробе.

Специалисты из Беркли пришли к выводу, что зрительные клетки у младенцев значительно чувствительнее к свету, чем считалось ранее.

Как сообщает www.cell.com, ко второму триместру беременности, до того, как глаза еще не родившегося ребенка могут полноценно видеть, они начинают реагировать на свет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о драке беременных женщин на концерте Ольги Бузовой. Охранникам петербургского клуба пришлось их разнимать. Все началось перед выступлением певицы, когда зал томился в ожидании начала шоу. Две женщины вдруг начали пробираться к сцене, заявив, что они беременные.