Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара в Шушарах

Управление Роспотребназдора по Петербургу проводит проверку после масштабного пожара в Шушарах. Воздух будет проверен на содержание загрязняющих веществ.

Сотрудники ведомства совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» выехали на место пожара. Проверить предстоит атмосферный воздух на территории ближайшей жилой застройки.

Пробы направлены в лабораторию. Результаты исследований будут сообщены позднее, уточнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Напомним, в поселке Шушары в ночь на 3 декабря загорелся склад на Московском шоссе. Пламя охватило ангар площадью 12 тыс. кв. метроы. Крыша постройки в результате возгорания обвалилась. По одной из версий пожар произошел из-за неисправности электрооборудования или электроповродки. Точные причины выясняются.