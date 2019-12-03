Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара в Шушарах

Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара в Шушарах
Пожар в Шушарах. Фото: vk.com/spb_today

Управление Роспотребназдора по Петербургу проводит проверку после масштабного пожара в Шушарах. Воздух будет проверен на содержание загрязняющих веществ.

Сотрудники ведомства совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» выехали на место пожара. Проверить предстоит атмосферный воздух на территории ближайшей жилой застройки.

Пробы направлены в лабораторию. Результаты исследований будут сообщены позднее, уточнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Напомним, в поселке Шушары в ночь на 3 декабря загорелся склад на Московском шоссе. Пламя охватило ангар площадью 12 тыс. кв. метроы. Крыша постройки в результате возгорания обвалилась. По одной из версий пожар произошел из-за неисправности электрооборудования или электроповродки. Точные причины выясняются.

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