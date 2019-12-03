Санавиация помогла четырем пациентам в Ленобласти

Служба санавиации оказала помощь четырем больным из города Тихвин Ленинградской помощи. Им потребовалась неотложная помощь.

За выходные, 30 ноября и 1 декабря, медики четыре раза вылетели в Тихвин за пациентами со сложными заболеваниями, сообщили в группе Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу санитары транспортировали двух больных с сочетанной травмой и нестабильной стенокардией. На следующий день винтокрылая скорая прилетела за пациентами с внутримозговым кровоизлиянием и ишемической болезнью сердца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что санавиация спасла жизнь младенцу из Тосно. Малыш сейчас находится под наблюдением врачей, о его состоянии ничего не сообщается.