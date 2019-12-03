Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Студия Marvel показала первый трейлер &#171;Черной вдовы&#187; со Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон. Фото: кадр из трейлера на youtube.com

В сети появился первый трейлер боевика «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Ролик опубликовали сегодня, 3 декабря, YouTube-канале Marvel Studios. За час его посмотрели более 60 тыс. пользователей видеохостинга.

Картина выйдет в прокат 1 мая следующего года. Лента рассказывает историю русской шпионки Наташи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Marvel появятся новые супергерои. О персонажах, которых можно будет увидеть уже в этом месяце, рассказал глава киностудии Кевин Файги. Новые супергерои появятся в сериалах на стриминговом сервисе Disney+.

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