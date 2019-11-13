В Marvel ожидается появление трех новых супергероев

Глава киностудии Marvel Кевин Файги рассказал о грядущем появлении в фильмах вселенной новых героев.

По словам продюсера, это будут мисс Марвел, Лунный рыцарь и женская версия Халка. Как сообщили «РИА Новости», он не уточнил, будут ли супергерои выступать в качестве одних из главных или же станут второстепенными персонажами.

Файги отметил, что новых героев можно будет увидеть в сериалах на стриминговом сервисе Disney+, который запустят в США 13 ноября. После супергероев можно будет встретить в полнометражных фильмах Marvel.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о выходе трейлера к фильму о еже Сонике. Персонажа пришлось перерисовать, так как первый вариант фанаты раскритиковали.