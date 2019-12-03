Пилотов Путина наградили вишневым пирогом за сложную посадку в тумане

Пилотов Путина наградили вишневым пирогом за сложную посадку в тумане
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Кремль вручил вишневый пирог пилотам, посадившим самолет с президентом России Владимиром Путиным в плохую погоду в Бишкеке.

Как сообщается в Instagram-аккаунте пресс-секретаря управделами Елены Крыловой. Она написала, что в ведомстве сложилась такая традиция — дарить вишневый пирог, сделанный руками поваров Кремля, всем, кто спасает жизни или просто профессионально выполняет свою работу. Таким образом пилотам выразили благодарность и особую признательность за проявленное мастерство.

По словам Крыловой, пилоты специального летного отряда «Россия» смогли «ювелирно» посадить самолет, на борту которого находился российский лидер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин вручил награды летчикам, посадившим самолет в кукурузном поле.

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