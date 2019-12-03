По версии Dictionary прилагательное «экзистенциальный» стало словом года

Именно это слово чаще всего употреблялось в речи людей при обсуждении экологических проблем. Фото: Pixabay

Именно это слово чаще всего употреблялось в речи людей при обсуждении экологических проблем. Фото: Pixabay

Прилагательное «экзистенциальный» стало словом года по версии онлайн-словаря английского языка Dictionar.

Именно это слово чаще всего употреблялось в речи людей при обсуждении экологических проблем и климатических изменений, сообщается на сайте электронного сборника. Также это слово употребилось при обсуждении протестов в Гонконге, пожара в соборе Парижской Богоматери, ситуации с Brexit.

Кроме того, интерес к слову «экзистенциальный» появился на фоне выступления шведской экологической активистки Греты Тунберг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что словом 2018 года стало “Одноразовый”. Список подобных предметов велик: это и посуда, и пакеты, и предметы, сделанные из пластика и не предназначенные для многогранного использования. Эти вещи загрязняют мировой океан, а процесс разложения пластика может занимать от 100 до 400 лет.