Солист группы «Грибы» рассказал, что песня «Тает лед» посвящена взаимоотношениям России и Украины

Укранский хип-хоп исполнитель и основатель коллектива «Грибы» Юрий Бардаш объяснил настоящий смысл трека «Тает лед», выпущенного в 2017 году.

Бардаш рассказал, о чем поется в одном из самых популярных хитов последних лет, в интервью Юрию Дудю на YouTube-канале «Вдудь». По словам рэпера, «Тает лед» является самым важным треком за всю историю русского интернета. Бардаш считает так потому, что композиция раскрывается по-своему для каждого слушателя. «Все хотят мира», — сказал музыкант, подразумевая, что именно об этом текст песни.

Солист «Грибов» отметил, что особенность трека «Тает лед», имеющего глубокий подтекст, заключается в том, что группа выпустила его во время обострения отношений России и Украины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что украинский концерт группы «Время И Стекло» пришлось отменить из-за националистов.