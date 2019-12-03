Солист группы «Грибы» рассказал, что песня «Тает лед» посвящена взаимоотношениям России и Украины

Солист группы &#171;Грибы&#187; рассказал, что песня &#171;Тает лед&#187; посвящена взаимоотношениям России и Украины
Интервью вышло во вторник, 3 декабря. Фото: Instagram @george.bardash

Укранский хип-хоп исполнитель и основатель коллектива «Грибы» Юрий Бардаш объяснил настоящий смысл трека «Тает лед», выпущенного в 2017 году.

Бардаш рассказал, о чем поется в одном из самых популярных хитов последних лет, в интервью Юрию Дудю на YouTube-канале «Вдудь». По словам рэпера, «Тает лед» является самым важным треком за всю историю русского интернета. Бардаш считает так потому, что композиция раскрывается по-своему для каждого слушателя. «Все хотят мира», — сказал музыкант, подразумевая, что именно об этом текст песни.

Солист «Грибов» отметил, что особенность трека «Тает лед», имеющего глубокий подтекст, заключается в том, что группа выпустила его во время обострения отношений России и Украины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что украинский концерт группы «Время И Стекло» пришлось отменить из-за националистов.

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