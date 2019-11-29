Группе «Время и Стекло» пришлось отменить концерт в Украине из-за националистов

Неизвестные требовали, чтобы музыканты признали Крым украинским и осудили внешнюю политику России.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Обо всем сообщает издание «Дело». Группа «Время и Стекло» должна была выступить во Львове, но им начали угрожать националисты. Они заявили, что певцы должны записать видео, в котором они говорят, что Крым принадлежит Украине, а Россия ведет неправильную политику в Донбассе. Иначе концерт пообещали отменить любыми путями. Музыканты отказались выкладывать ролик и им пришлось огорчить своих поклонников.

К слову, выступление должно было состояться 5 декабря в клубе «Малевич».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция оштрафовала Шнурова и Noize MC за мат на концерте. 23 ноября музыканты провели музыкальный баттл на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. После выступления исполнителей оштрафовали.