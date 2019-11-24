Полиция оштрафовала Шнурова и Noize MC за мат на концерте

Полиция оштрафовала лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и рэпера Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте.

Размер штрафа — 500 рублей каждому.

«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!», — сообщил Noize MC в своем Instagram.

Напомним, 23 ноября музыканты провели музыкальный баттл на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. После выступления исполнителей оштрафовали.

Отметим, что 12 октября, состоялся концерт группы «Ленинград» в Петербурге. Масштабное мероприятие прошло на «Газпром Арене», на концерт пришли 67 тысяч человек. Несмотря на то, что выступление было заявлено как прощальное, на пресс-конференции Шнуров рассказал, что печалиться рано. Позже стало известно, что «Ленинград» даст два больших новогодних концерта в Москве и Петербурге. Так, 30 декабря Шнуров и компания в 20 часов выступят в клубе «Известия Hall» в Москве, а 31 декабря в 23 часа встретить новогоднюю ночь с группировкой можно будет на «Тинькофф Арене» в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сергей Шнуров анонсировал прощальный тур. В длинном стихотворении Сергей Шнуров признается, что сам выбрал стиль «баснословного угара» и никого не винит в этом.