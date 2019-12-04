Строители нашли останки советского солдата на вилле в Германии

Останки солдата из СССР были найдены на территории виллы немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме на востоке Германии.

Как сообщает газета Bild, останки советского солдата были найдены строителями во время строительных работ на территории виллы «Келлерман». На принадлежность солдата к Красной Армии указывают его каска и боеприпасы.

Кости находились под 30-сантиметровым слоем земли. В скором времени специалисты проведут экспертизу с целью выяснить причины и время смерти, после чего солдата захоронят.

Немецкий историк предполагает, что военнослужащий погиб в апреле 1945 года, когда Красная Армия вела бои с вермахтом в районе Потсдама.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что останки десятка солдат найдены в Кировском районе Ленобласти.