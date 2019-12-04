В Петербурге школьник спас провалившуюся под лед девочку

Петербургский ученик пятого класса школы №509 Красносельского района спас четырехлетнюю малышку, которая провалилась под лед.

Как сообщает «Комсомольская правда», все произошло на прошлой неделе на Матисовом канале. По пути домой из магазина 11-летний школьник заметил на льду маленьких мальчика и девочку. Спустя мгновение тонкий лед треснул под малышкой и она ушла в воду по грудь.

Маленький герой не растерялся и побежал к девочке. Схватив ее за капюшон, он начал громко звать взрослых на помощь. Прохожие услышали крики и помогли достать ребенка из воды.

Сам школьник считает, что в его поступке нет ничего особенного — так поступил бы каждый.

Руководство школы, где учится мальчик, пообещало наградить ученика. Школьник активно занимается спортом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на лед, несмотря на запрет Смольного, уже выходят любители зимней рыбалки.