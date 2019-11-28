В Петербурге на лед, несмотря на запрет Смольного, уже выходят любители зимней рыбалки

Один из комментаторов отметил, что толщина льда уже достигла безопасных 10 сантиметров. Фото: vk.com/spb_today

Один из комментаторов отметил, что толщина льда уже достигла безопасных 10 сантиметров. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на льду Ивановского карьера заметили рыбаков, сидящих в ожидании добычи. Мужчины проигнорировали запрет городских властей выходить на лед.

Очевидцы опубликовали фотографию любителей зимней рыбалки в четверг, 28 ноября, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На снимке видны двое мужчин, сидящих прямо на льду. Рыбакам, между тем, грозит административный штраф. В худшем случае, они могут оказаться прямо в воде.

Интернет-пользователи разделились во мнениях: некоторые сочли поступок очевидцев, «подставивших» рыбаков, некорректным, а другие отметили, что сейчас и вправду опасно выходить на лед, поэтому штраф, возможно, заставит их подумать о собственной безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закупили в пять раз больше соли, чем в прошлом году, чтобы бороться с гололедицей.