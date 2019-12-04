Сделку по покупке доли ТРЦ «Галерея» закроют до конца года

Сделку по покупке доли ТРЦ &#171;Галерея&#187; закроют до конца года
Торгово-развлекательный центр «Галерея». Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Уже в декабре в Петербурге хотят закрыть сделку по покупке доли в ТРЦ «Галерея». Инвестором выступили компании из ОАЭ Mubadala и Российский фонд прямых инвестицией.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя консалтинговой компании CBRE в Москве Ирину Ушакову, «Галерея» входит в число крупных сделок, которые планируют закрыть до конца года. Покупка доли должна состояться в декабре.

Осенью «Коммерсантъ» писал, что Mubadala и РФПИ планируют выкупить «Галерею» за более чем 80 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арабская компания готова купить половину ТРЦ «Галерея» в Петербурге. О возможной продаже ТРЦ «Галерея» стало известно весной 2018 года. В покупке была заинтересована американская инвестиционная компания Hines.

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