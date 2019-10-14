Арабская компания готова купить половину ТРЦ «Галерея» в Петербурге

Арабская компания Mubadala Investment Company может выкупить половину торгово-развлекательного центра «Галерея» в центре Петербурга.

Инвестор достиг договоренностей с фондом под управлением Morgan Stanley о покупке 49% долей в компании, владеющей «Галереей». Сделка пока не закрыта, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров. Однако собеседники издания считают её почти состоявшейся.

О возможной продаже ТРЦ «Галерея» стало известно весной 2018 года. В покупке была заинтересована американская инвестиционная компания Hines. Позднее сообщалось, что на торговый центр претендуют два фонда — Mubadala и Российский фонд прямых инвестиций. Они готовы заплатить за «Галерею» 80 млрд рублей.

С 2011 года «Галерея» принадлежит Morgan Stanley Real Estate. Компания приобрела торговый центр за 1,1 млрд долларов. Основным инвестором выступила китайская China Investment Corporation.