ТЦ «Галерея» хотят продать за 80 млрд рублей

ТЦ &#171;Галерея&#187; хотят продать за 80 млрд рублей
"Галерею" хотят продать. Фото: https://vk.com/spb_today

Приобрести один из крупнейших торговых центров Петербурга хотят два фонда.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщает «Коммерсант». На данный момент ТЦ «Галерея» принадлежит американскому банку Morgan Stanley. На то, чтобы приобрести центр, претендуют два фонда — Mubadala и Российский фонд прямых инвестиций. Они готовы заплатить за ТЦ «Галерею» 80 миллиардов рублей.

Банк открыл торговый центр девять лет назад. Он приобрел его за рекордные на тот момент один миллиард долларов. После появились слухи о том, что Morgan Stanley хотел продать цент Сбербанку, но позже эту информацию опровергли.

Напоминаем, что площадь «Галереи» составляет почти 200 тысяч квадратных метров. Он расположился в самом центре Санкт-Петербурга, в 2018 году его посетили 29 миллионов человек.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге недовольны намерением продать Дом Радио оркестру Курентзиса.

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