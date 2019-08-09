В Петербурге недовольны намерением продать Дом Радио окестру Курентзиса

В Петербурге недовольны намерением продать Дом Радио окестру Курентзиса
Первый этаж Дома Радио будет передан оркестру Теодора Курентзиса. Фото: wikimapia.org

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский обратился к главе Петербурга Александру Беглову с просьбой вмешаться в судьбу Дома Радио.

Информацию о том, что первый этаж Дома будет передан оркестру Теодора Курентзиса, а все остальные займут гостиница и рестораны, передала господину Вишневскому детский омбудсмен города Светлана Агапитова. По словам Агапитовой, из здания уже выселили детский хор, Губернаторский оркестр и театр Марины Ланды, а в скором будущем из него вывезут музей блокадного радио и уникальные архивы.

«Прошу Вас немедленно вмешаться и сохранить историческое назначение Дома Радио. Для оркестра в нашем городе можно найти и другое место, а недостатка ресторанов и отелей в центре Петербурга не наблюдается», — сказано в письме Вишневского, которое размещено на его личной странице в Facebook.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дирижер Теодор Курентзис обосновался в Петербурге. Дирижер Теодор Курентзис отныне будет работать в Санкт-Петербурге. Ранее он занимал должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Дом радио может стать новой площадкой, на которой будет выступать Курентзис со своим оркестром.

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