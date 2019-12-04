Хакеры нашли способ прочитать чужую переписку в Telegram

Взломщики научились перехватывать переписки пользователей мессенджера Telegram, сообщает компания Group-IB.

Как сообщает «Лента.ру», жертва злоумышленников получала сообщение от верифицированного канала Telegram, в котором был код подтверждения. Одновременно пользователю приходило смс-сообщение с кодом активации. После этого в сервисном канале Telegram приходило уведомление о входе в аккаунт с другого устройства.

Это коснулось пользователей iOS и Android, которые пользуются услугами разных операторов связи. Через смс-авторизацию злоумышленники могли получить доступ не только к Telegram, но и к другим сервисам и приложениям, установленным на телефоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Дуров принес извинения за сбой в работе Telegram.