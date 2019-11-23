Павел Дуров принес извинения за сбой в работе Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед пользователями мессенджера за глобальный сбой в работе. Перебои наблюдались в Германии, Ираке, Узбекистане, России, Украине, Казахстане, а также в Белоруссии.

В сообщении Durov’s Channel говорится, что руководство мессенджера приносит свои извинения за сбои в работе, которые продолжались в течение часа. Отмечается, что они стремятся добиться максимальной надежности платформы.

По словам Дурова, проблемы при отправке сообщений коснулись лишь 15% пользователей. Причины сбоя не называются, однако, вполне возможно, что все дело в кибератаке, на которую намекнул основатель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 22 ноября в работе Telegram зафиксирован массовый сбой.