В работе Telegram зафиксирован массовый сбой

О проблемах с работой мессенджера также сообщают и петербургский пользователи. Фото: Pixabay

О проблемах с работой мессенджера также сообщают и петербургский пользователи. Фото: Pixabay

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. О проблемах с работой мессенджера также сообщают и петербургский пользователи.

Согласно данным Downdetector, сбои в работе приложения наблюдаются в Восточной Европе и европейской части России.

На недоступность мессенджера жалуются пользователи из Петербурга и Москвы.

Большинство пользователей жалуются на невозможность отправки сообщений и проблемы с подключением. Отметим, что накануне создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал приложение WhatsApp из-за проблем с безопасностью и конфиденциальностью данных пользователей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои на мировых интернет-ресурса.