Познер рассказал, что дважды победил рак

Познер рассказал, что дважды победил рак
Подробности рецидива заболевания Познер не уточнил. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, что у него дважды диагностировали онкологическое заболевание, которое ему удалось преодолеть.

Впервые Познер столкнулся со страшной болезнью в 1993 году, когда у журналиста обнаружили опухоль предстательной железы. По словам телеведущего, когда он узнал о диагнозе, почувствовал будто «вошел в кирпичную стену сходу». На тот момент Познеру было 59 лет.

О проблемах со здоровьем 85-летний журналист поведал изданию StarHit. Познер подчеркнул, что придает огласке свою историю, чтобы показать, что рак излечим. Ведущий отмечает, что важным аспектом выздоровления является не только поддержка друзей и близких, но и собственная вера в победу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Дмитрий Певцов обрушился с критикой на Владимира Познера после его высказывания в поддержку абортов.

Владимир Познер интервью рак
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