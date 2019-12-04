ГИБДД прогнозирует рост смертности в результате аварий

ГИБДД прогнозирует рост смертности в результате аварий
Фото: Baltphoto

За 2019 год в России на дорогах погибли более 15 тысяч человек.

Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Обо всем сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин. Он заверил, что за текущий год произошло 146 тысяч ДТП, в результате которых пострадали 160 тысяч человек, а погибли – 15 тысяч. Понарьин убежден, что жертв станет еще больше, но почему так – не уточнил. Вполне вероятно, что на ситуацию на дорогах повлияет гололед.

При этом глава Госавтоинспекции Михаил Черников в апреле 2019 года уверял, что реализация нацпроекта о безопасности на дорогах позволит снизить количество пострадавших в авариях. Так, к 2024 году цифра должна уменьшиться в 3,5 раза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обводном канале трамвай сбил девушку.

Свидетели уверяют, что девушка перебегала дорогу на красный свет, когда на нее наехал трамвай. Пешеход осталась жива, ее увезла карета скорой помощи. Пока что никаких официальных данных не поступало.

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