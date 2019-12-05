Главным цветом наступающего года стал классический синий

Главным цветом наступающего года стал классический синий
Цвет года Classic Blue. Фото: pantone.ru

Специалисты Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили главный цвет 2020 года. Им станет классический синий, сообщается на официальном сайте организации.

По словам исполнительного директора института цвета Леатрис Эйсмана, это чистый и надежный цвет, на который всегда можно положиться, который выражает собой постоянство, спокойствие и уверенность. Этот цвет «элегантен в своей простоте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболисты «Зенита» стали первыми пассажирами автобусов в клубных цветах, которые накануне появились на улицах Петербурга. Игроки вместе с главным тренером Сергеем Семаком и руководством клуба прокатились по Петербургу на автобусах в лазурных цветах «Зенита»

2020 синий цвет
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Главным цветом наступающего года стал классический синий
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