Глава петербургского IT-гиганта рассказал, как преодолевает дефицит кадров

Петербургская компания Nexign, ранее работавшей под брендом «Петер-Сервис», стала одним из лидеров российской iT-индустрии по росту выручки и масштабу рекрутинга. Как преодолеть дефицит кадров, рассказал глава компании Игорь Горьков.

За два года Nexign нанял 961 сотрудника, что стало уникальным кейсом для IT-рынка. Необходимость в кадрах компания объясняет реализацией новых проектов с крупными телеком-операторами и расширением на мировом рынке — в том числе выходом в Мавританию, сообщает РБК.

Россия, как отметил Игорь Горьков, испытывает дефицит молодых кадров в связи с демографическими ямами, произошедшими в период Великой Отечественной войны и в 1992 году. Привлекать новых сотрудников удается за счет мероприятий в вузах и реферальной программы.

«У нас действует реферальная программа. Cотрудники, которые приводят в нашу компанию новые кадры, получают за это бонусы. В прошлом году все это позволило нам выполнить план по набору», — отметил Горьков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург испытывает нехватку программистов, медиков, банкиров и страховых агентов.