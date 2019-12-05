Только треть россиян против электронных документов

Госдума в третьем чтении приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. Полностью одобряют переход на них лишь 18% россиян, скорее одобряют — 25%, еще почти четверть населения относятся к нововведению безразлично.

Абсолютно против закона 19% опрошенных в ходе исследования рооссиян, еще 16% скорее не одобряют его, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob. В опросе приняли участие 1600 человек.

Большинство критических отзывов касаются вопросов безопасности, устойчивости функционирования системы и сохранности персональных данных: «Как уже показала практика, в электронных базах возможны ошибки. Без бумажных документов будет сложно восстанавливать истинный стаж»; «Воруют данные на каждом углу»; «Техника ломается. Возможен сбой системы».

По данным Superjob, больше всего сторонников оцифрованных электронных книжек — среди молодежи, 47% россиян до 24 лет полностью или частично одобряют закон.

Отвечая на вопрос, какие еще документы россияне хотели бы оцифровать, 41% назвал полис ОМС, 38% — ИНН, 37% — СНИЛС, 31% — медкарту, 27% — паспорт, 24% — свидетельство о рождении, 23% — водительские права.

Против любых электронных документов выступают 29% россиян.

Среди россиян старше 45 лет больше как тех, кто выступает против оцифровки любых документов (33%), так и тех, кто заинтересован в электронном полисе ОМС и ИНН (45 и 42% соответственно). За оцифровку остальных документов чаще других голосовала молодежь до 24 лет.