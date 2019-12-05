Суд оставил Израйлита в СИЗО до весны 2020 года

Смольнинский районный суд продлил арест бывшему председателю совета директоров ОАО «Компания “Усть-Луга” Валерию Израйлиту.

По решению суда он будет находиться под стражей до 6 марта 2020 года, сообщает 47News.

Суд решил не удовлетворять прошение защиты, но частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде ареста на полгода.

Израйлит был задержан в 2016 году. По версии следствия, он похитил денежные средства при строительстве терминала в порту Усть-Луга.

Ранее сообщалось о том, что Тринадцатый арбитражный апелляционный суд сегодня отклонил жалобу председателя совета директоров ОАО «Компания “Усть-Луга” Валерия Израйлита о признании его банкротом по иску Балтинвестбанка из-за долга в 235 млн рублей