«Яндекс. Музыка» назвал самые популярные песни у россиян в 2019 году

Музыкальные подкасты сервиса хотя бы раз прослушали более 1 млн человек. Фото: Pixabay

Музыкальные подкасты сервиса хотя бы раз прослушали более 1 млн человек. Фото: Pixabay

Стал известен рейтинг песен, вышедших в минувшем году и ставших наиболее популярными у жителей России только в нынешнем. Рейтинг составил сервис «Яндекс. Музыка».

Так, список самых прослушиваемых треков возглавили поп-певица Билли Айлиш и белорусский певец Тима Белорусских.

Третью строчку занял трек Bad Guy из альбома 17-летней Айлиш. У Белорусских в топ вошли сразу несколько треков: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы».

Не менее востребованными у граждан оказались Zivert, Елена Темникова, Светлана Лобода, Maruv и Полина Гагарина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о списке самых интересных мест для проведения Нового года. В соответствующий рейтинг попал Санкт-Петербург.