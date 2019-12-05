«Яндекс. Музыка» назвал самые популярные песни у россиян в 2019 году

&#171;Яндекс. Музыка&#187; назвал самые популярные песни у россиян в 2019 году
Музыкальные подкасты сервиса хотя бы раз прослушали более 1 млн человек. Фото: Pixabay

Стал известен рейтинг песен, вышедших в минувшем году и ставших наиболее популярными у жителей России только в нынешнем. Рейтинг составил сервис «Яндекс. Музыка».

Так, список самых прослушиваемых треков возглавили поп-певица Билли Айлиш и белорусский певец Тима Белорусских.

Третью строчку занял трек Bad Guy из альбома 17-летней Айлиш. У Белорусских в топ вошли сразу несколько треков: «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы».

Не менее востребованными у граждан оказались Zivert, Елена Темникова, Светлана Лобода, Maruv и Полина Гагарина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о списке самых интересных мест для проведения Нового года. В соответствующий рейтинг попал Санкт-Петербург.

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«Яндекс. Музыка» назвал самые популярные песни у россиян в 2019 году
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