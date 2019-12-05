Петербург вошел в список мест, где интереснее всего провести зимние каникулы

В список мест, куда можно отправиться на зимние праздники, вошел Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В список мест, куда можно отправиться на зимние праздники, вошел Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ростуризм назвал интересные места на территории России, где можно интересно отпраздновать Новый год.

В список регионов, куда можно отправиться на зимние праздники, вошли Москва, Петербург, Ленобласть, Карелия и Крым.

В городе на Неве гости смогут увидеть международный забег Дедов Морозов, а в столице — покататься на самом большом в Европе катке с искусственным покрытием (более 20 тыс. «квадратов»).

Как сообщили «РИА Новости», в Карелии будет возможность показаться на собачьей или оленьей упряжке, пройтись на снегоходах и отправиться на подледную рыбалку. С детьми стоит посетить подворье Талви Укко – резиденцию карельского Деда Мороза.

Новый год также можно отпраздновать в Крыму, где температура зимой равна 10-15 градусам тепла. Кроме того, на новогодние каникулы можно отправиться в туры по Золотому кольцу. В Мурманске, Кандалакше и на Ямале можно увидеть уникальное природное явление – северное сияние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о лучших местах на территории России для фотосессии. В ТОП-5 вошел Витебский вокзал.