В Сосновом Бору открыли ветклинику, где помогают даже беспризорным животным

В Сосновом Бору открыли ветклинику, где помогают даже беспризорным животным
Клинику планируют расширять. Фото: ЛенТВ24

В регионе стараются сделать все, чтобы не только люди, но и животные могли получить квалифицированную помощь при проблемах со здоровьем.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем сообщает телеканал «ЛенТВ24». В Сосновом Бору открылась новая ветеринарная клиника, где можно не только вылечить животное, но также чипировать и прививать собак и кошек. Отмечается, что на достигнутом результате останавливаться не собираются – будут расширяться и строиться новые учреждения для братьев наших меньших.

Первой пациенткой ветклиники стала трехлетняя собака Клеопатра, которая совсем недавно стала мамой. Роды прошли напряженно, поэтому хозяйка привела ее к специалисту. Ветеринар принял решение поставить витаминизированную капельницу.

Сотрудники клиники заверили, что принимают также беспризорных животных.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что котов из котокафе «Гулу» в Петербурге накормили и отвезли к ветеринару.

ветеринарная клиника сосновый бор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Константиновском дворце состоялся бал в честь Лермонтова
В Сосновом Бору открыли ветклинику, где помогают даже беспризорным животным
Безработный Тарасов ездит на метро, пока Бузова собирает стадионы
Водитель Audi, побивший 13 машин, оказался пьяным мужчиной
Названо имя заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга
«Новокрестовская» не станет «Зенитом»: петербуржцы против
Прокуратура выявила нарушения закона о частной охранной деятельности в Петербурге
Петербуржец остался без пальцев из-за подарка знакомого