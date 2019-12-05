В Сосновом Бору открыли ветклинику, где помогают даже беспризорным животным

В регионе стараются сделать все, чтобы не только люди, но и животные могли получить квалифицированную помощь при проблемах со здоровьем.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем сообщает телеканал «ЛенТВ24». В Сосновом Бору открылась новая ветеринарная клиника, где можно не только вылечить животное, но также чипировать и прививать собак и кошек. Отмечается, что на достигнутом результате останавливаться не собираются – будут расширяться и строиться новые учреждения для братьев наших меньших.

Первой пациенткой ветклиники стала трехлетняя собака Клеопатра, которая совсем недавно стала мамой. Роды прошли напряженно, поэтому хозяйка привела ее к специалисту. Ветеринар принял решение поставить витаминизированную капельницу.

Сотрудники клиники заверили, что принимают также беспризорных животных.

Видео: ЛенТВ24

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