В Сосновом Бору открыли ветклинику, где помогают даже беспризорным животным

В регионе стараются сделать все, чтобы не только люди, но и животные могли получить квалифицированную помощь при проблемах со здоровьем.
Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем сообщает телеканал «ЛенТВ24». В Сосновом Бору открылась новая ветеринарная клиника, где можно не только вылечить животное, но также чипировать и прививать собак и кошек. Отмечается, что на достигнутом результате останавливаться не собираются – будут расширяться и строиться новые учреждения для братьев наших меньших.
Первой пациенткой ветклиники стала трехлетняя собака Клеопатра, которая совсем недавно стала мамой. Роды прошли напряженно, поэтому хозяйка привела ее к специалисту. Ветеринар принял решение поставить витаминизированную капельницу.
Сотрудники клиники заверили, что принимают также беспризорных животных.
Видео: ЛенТВ24
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что котов из котокафе «Гулу» в Петербурге накормили и отвезли к ветеринару.