США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России

Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.

Как сообщается на сайте минфина США, это вознаграждение станет крупнейшим за всю мировую историю киберпреступлений. Гражданин России Максима Якубец, как и другие участники группировки, подозревается в совершении кибератак на американские банки.

Кроме того, американский Минфин считает, что хакер также содействовал российскому правительству, работая в российской ФСБ. Его обвиняют в рассылке вредоносного ПО и попытке украсть $220 млн с банковских счетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хакеры нашли способ прочитать чужую переписку в Telegram.