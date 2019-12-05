США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России

США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России
За информацию о хакере обещают $5 млн. Фото: pixabay

Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.

Как сообщается на сайте минфина США, это вознаграждение станет крупнейшим за всю мировую историю киберпреступлений. Гражданин России Максима Якубец, как и другие участники группировки, подозревается в совершении кибератак на американские банки.

Кроме того, американский Минфин считает, что хакер также содействовал российскому правительству, работая в российской ФСБ. Его обвиняют в рассылке вредоносного ПО и попытке украсть $220 млн с банковских счетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хакеры нашли способ прочитать чужую переписку в Telegram.

Evil Corp вознаграждение США хакер
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