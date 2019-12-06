В Петербурге открылся международный форум «Арктика: настоящее и будущие»

Форум пройдет с 5 по 7 декабря. Фото: vk.com/expoforum_spb

Форум пройдет с 5 по 7 декабря. Фото: vk.com/expoforum_spb

В Северной столице открылся Девятый международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Он собрал почти 2500 делегатов из 40 регионов стран.

Форум, организованный «Ассоциация полярников» при поддержке Госкомиссии по вопросам развития Арктики, проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

В форуме приняли участие депутаты Государственной думы, члены Совфеда, ученые, а также участники дискуссий, панельных сессий представители органов испвласти и бизнеса.

Как сообщили в группе «ЭКСПОФОРУМ, Ленэкспо» соцсети «ВКонтакте», по 7 декабря в рамках форума специалисты обсудят развитие грузовых перевозок по Северному морскому пути, развитие цифровых технологий в регионе, сохранение животного мира Арктики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о главном светском мероприятии 2019 года. Предприниматели приехали на форум в Петербург.