Форум как зеркало малого бизнеса

Главное светское мероприятие года для малого бизнеса Петербурга открылось вчера в Экспофоруме. Предприниматели предложили освободить малый бизнес от торгового сбора, который власти хотят ввести с 2021 года и узнали, почему отменяют ЕНВД.

Действительно выставка показывает не отдельные предприятия, а районы Петербурга. Стенды выглядят пустоватыми, сообщает «Свое дело плюс» (например, стенд Центрального района представлял собой пустые кресла, расположенные в определенном порядке и экран), зато видно, что на выставку прорвались не только инновационные предприятия с буклетами, но и, например, мастерские, работающие с деревом (стенд Василеостровский район) или сыры и инновационные булки (Адмиралтейский) и даже шубы и пальто с меховыми воротниками (в конце зала). Не обошлось без дежурного робота, который стал завсегдатаем выставок.

Проверки и штрафы На круглом столе, посвященном противодействию коррупции, который вел бизнес-омбудсмен Александр Абросимов, собравшиеся узнали, что рост числа проверок по сравнению с 2018 годом составил 53%, а такая мера как предупреждение, которую должны применять, проверяя предприятие в первый раз, сократилась на 35%. Петербургских предпринимателей беспокоит частота проверок, некомпетентность проверяющих и требование избыточного количества документов. Все ведомства без исключения, увеличили число проверок и давление на бизнес.

Затем выступали представители ведомств и рассказывали, как бережно они относятся к проверяемому бизнесу, как редко и в исключительных случаях стараются штрафовать и призвали чаще общаться. Павел Червяков, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Петербурга, который первый раз на форуме был без кителя, а в обычном костюме, попросил обращаться в прокуратуру и сообщать о нарушениях со стороны ведомств при проверках.

Кроме того, он отметил, что проверки все чаще подменяют административным расследованием, на что не нужно получать одобрение в прокуратуре. Предприниматели опротестовывают наложенные на них штрафы в суде, так было опротестовано штрафов на 28 млн, но не всегда удается отбиться и так один предприниматель, нарушивший миграционное законодательство «погорел» на 20 млн рублей.

Миграционное законодательство самое дорогостоящее — один штраф «стоит» 400 тыс рублей. Порадовала предпринимателей Елена Губарева, представитель Роспотребнадзора — в ее ведомстве в следующем году в рамках регуляторной гильотины число актов сокращают с 424 до 10, а рекомендации гигиенических нормативов с 500 до 1. Это, конечно, невероятные новости и всем будет интересно, как это будет применяться на практике.

Представительница ведомства также отметила, что число жалоб потребителей стало больше и за истекающий год Роспотребнадзор в Петербурге принял 36 тысяч жалоб жителей. В основном, они касались качества продукции. Выступили также представители Росприроднадзора, Россельхознадзора, Ротехнадзора и МЧС. Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, про которого говорят, что он вообще не слышит предпринимателей, дремал в первом ряду и, видимо, не дождавшись слова, тихо покинул заседание до его окончания.

Круглые столы проходили в течение 1,5 часов и, конечно, просто зафиксировать все проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, времени не хватило.

Кадастр и хостелы

На следующем круглом столе в зале А-3 обсудили как раз проблемы развития предпринимательства и пути их решения, заседание модерировал Роман Пастухов, президент Санкт-Петербургского союза предпринимателей. Он отметил, что число малого бизнеса усилиями налоговой, сократилось с начала года на 30 тысяч, с рынка должны уйти 1,5 тысячи хостелов и малых отелей. «Если дальше так пойдет, — сказал президент Союза, — малого бизнеса не останется».

Обсудили также почему не работают нацпроекты и почему «воруют на каждом уровне». Солировал на заседании предприниматель Юрий Жорно, который известен тем, что несколько лет назад пострадал от сноса своего павильона площадью более 500 м2, а конструкции павильона, которые он успел продать за 6 миллионов в ожидании демонтажа, увезли в неизвестном направлении, и так и не вернули его компании.

Кроме того, сейчас он столкнулся с новой напастью: ежегодная уплата налога на недвижимость по кадастровой оценке разорит малых владельцев коммерческой недвижимости. «Очередь дошла до зданий площадью 1 тыс м2 и его оценили почти в 100 млн, — рассказал Юрий Жорно, — значит налог я должен уплачивать в сумме 1 млн. Но это треть моего дохода! Бизнес становится не рентабельным!». И он пообещал разделить помещение на несколько.

Ирина Иванова, депутат ЗакСа Петербурга, уверила Юрия Жорно и всех собравшихся, что дели, не дели, кадастровая оценка дойдет до всех и повышенный налог на имущество платить придется. Сергей Федоров, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей, подсчитал, что закон о хостелах нанес ущерб Петербургу в сумме 38 млрд рублей — это прежде всего рабочие места, которые придется сократить.

Торговый сбор и НТО

Отдельный круглый стол, который начался следом, был посвящен проблемам потребительского рынка и их влиянию на экономику региона. Потребительский рынок — торговля, общепит и услуги, по-прежнему составляют до 80% экономики города. Заседание модерировал Владимир Меньшиков, глава Союза малых предприятий.

Обсудили три основные проблемы потребительского рынка: отмену ЕНВД, введение торгового сбора и также то, что творится с договорами аренды земельных участков и как это можно остановить. Относительно ЕНВД, сообщил Владимир Меньшиков со ссылкой на Общественный совет при губернаторе, Александр Беглов ходатайствовал перед федеральными органами власти о продлении ЕНВД для Петербурга, возможно, бессрочном.

Торговый сбор, пояснила Ирина Иванова, будут рассчитывать целый год, на это выделено в бюджете целых 25 млн рублей и надо постараться, чтобы эта процедура не прошла мимо общественных обсуждений и процедуры ОРВИ (оценки регулирующего воздействия).

Владимир Меньшиков напомнил, что торговый сбор ввели в 2015 году всего в трех городах федерального значения: Москве. Петербурге и Севастополе, по в Петербурге на него был наложен мораторий, который теперь продлен на этот год, и по факту действует сбор только в Москве. «И ничего, торговля не остановилась», — сказала в своем выступлении представитель налоговой службы Ирина Панченко. Интрига сбора была в том, что крупные торговые сети практически работали бесприбыльно и налог на прибыль не платили.

На это обратили внимание налоговые органы. И тогда был придуман торговый сбор. «Цель этого сбора — вывести торговлю из тени», — подчеркнула представитель УФНС. В резолюцию Форума круглый стол отправит пожелание предпринимателей — войти в рабочую группу по определению ставки торгового сбора, а в идеале освободить малый бизнес от этого платежа, оставив его крупным торговым сетям, которые в Петербурге занимают 87% рынка.

Представитель налоговой отметила, что при этом 6 крупных федеральных сетей дают всего 30% платежей в бюджет от торговли. Также она пояснила, что введение онлайн-касс подтолкнуло отмену ЕНВД: стало понятно, что платят налогов меньше, чем могли бы при существующих оборотах.

Удалось также поговорить о проблемах нестационарных торговых объектов (НТО). Хотелось бы отметить, что в заседании, кроме представителя Налоговой службы, также принимала участие заместитель председателя комитета по контролю за имуществом (ККИ) Маргарита Петрова. Работа ККИ вызывает много нареканий у бизнеса, а его представители — очень редкие гости на общественных мероприятиях. Беспокоят малый торговый бизнес замеры помещений сотрудниками ККИ, и следующие за этим мероприятием штрафы, кроме того, не прописанное в договорах аренды размещение торгового объекта на участке. «Я арендую 15 м2 на пляже Ласковый, — рассказал предприниматель Юрий Рагулин, — как я должен разместить павильон — относительно деревьев, птиц, рыб?».

Предприниматели также просили сохранить неформатные НТО (ну, уберут их, и что там будет — ничего, и доход города уменьшится), навести порядок в РГИС (фактические участки не совпадают с теми, что отмечены в геоинформационной системе) и либерализовать назначение торговых павильонов: сейчас оно жестко регламентировано и это сильно мешает бизнесу выживать. Александр Якушев, зампредседателя КИО, уверил владельцев малого бизнеса, что если объект изымается из городской схемы размещения нестационарной торговли, например, в связи с техническими требованиями (рядом проложили трубу), то договор с предприятием не прекращается. Все пожелания предпринимателей будут учтены, систематизированы и войдут в итоговую резолюцию форума.

Были опасения, что предприниматели не доедут до далекого выставочного комплекса, но оно не оправдалось: и выставка, и залы, где проходили круглые столы, были полны народу. Сегодня форум продолжится, но на Пленарное заседание, которое начнется сегодня в 12.00, не придут заявленные ранее ни губернатор Александр Беглов, ни глава Корпорации МСП Александр Браверман, и министр экономического развития Максим Орешкин. Но, раз люди с таким жаром используют площадку форума, значит, это не главное.

Автор: Лилия Агаркова, клуб «Свое дело плюс»