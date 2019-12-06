Apple планирует выпускать iPhone дважды в год

Смартфоны будут выпускаться дважды в год. Фото: pixabay.com

Смартфоны будут выпускаться дважды в год. Фото: pixabay.com

Компания Apple может изменить стратегию выпуска смартфонов — iPhone будут выпускаться раз в полгода. Соответствующие изменения планируются с 2021 года.

Такой временной промежуток позволит компании составить конкуренцию производителям, выпускающим гаджеты на протяжении всего года, а также вносить необходимые изменения в свои устройства.

Как сообщает CNBC со ссылкой на аналитика JP Morgan Самика Чаттерджи, в сентябре следующего года компания представит сразу четыре новые модели телефонов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о рейтинге самых популярных приложений для iPhone. Соответствующий список опубликовала компания Apple.